    استشهاد المؤهل اول في الامن العام علاء شحادة بعد إصابته بغارة اسرائيلية الاسبوع الفائت في سبلين الشوفية

      استشهد المفتش المؤهل أول في الأمن العام علاء كامل شحادة، ابن بلدة مزبود في اقليم الخروب، متأثرا بالجروح التي كان أصيب بها الاسبوع الماضي في استهداف مسيرة اسرائيلية، لسيارة “بيك آب”، على طريق عام اقليم الخروب في بلدة سبلين – قضاء الشوف، حيث صودف مروره اثناء الغارة وهو عائد من خدمته في العاصمة بيروت، وقد أصيب اصابة حرجة في الرأس ونقل الى مستشفى سبلين الحكومي، ومن ثم الى مستشفى الروم في بيروت.

      يشيع شحادة اليوم في بلدته مزبود بعد صلاة العصر، ويوارى في الثرى في جبانة البلدة .

      تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزله في منطقة وردة في مزبود، في اليومين الثاني والثالث في خلية مزبود الاجتماعية للنساء والرجال، من الساعة العاشرة صباحا وحتى صلاة المغرب.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

