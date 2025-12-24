الأربعاء   
    لبنان

    قوى الامن عممت صورة التونسية المفقودة خويلدة سلمي

      صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

      “تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: خويلدة سلمي (مواليد عام 1988، تونسية وألمانية الجنسية) التي دخلت إلى لبنان بتاريخ 11-11-2025 عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وفُقِدَ أثرها منذ خروجها من المطار.

      لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بقسم المباحث الجنائية المركزية في وحدة الشرطة القضائية، على الرقم: 422965-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

