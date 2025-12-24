الاحتلال يواصل خرق وقف النار بغارات وقصف مدفعي على غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، بشن غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، من الشمال إلى الجنوب.

وعن التطورات في القطاع، معنا مدير مكتب قناة المنار عماد عيد

حيث قد شنّ طيران الاحتلال غارات على شرقي حي التفاح بمدينة غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من آليات عسكرية في المناطق التي لا تزال تحت سيطرته.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة تجاه منازل المواطنين شرقي مخيم البريج، فيما أطلق طيران مروحي صليات من الرصاص، بحسب شهود عيان.

أما في خان يونس جنوب القطاع، فاستهدفت غارات جوية إسرائيلية مناطق خارج سيطرة جيش الاحتلال، بالتوازي مع إطلاق نار من الآليات والمروحيات، كما طالت الغارات مناطق شرقي مدينة رفح.

ويأتي هذا التصعيد في ظل حرب الإبادة التي يشنها العدو الإسرائيلي بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، تواصل قوات الاحتلال خرقه بشكل يومي، ما أدى إلى استشهاد 406 فلسطينيين، وفق وزارة الصحة في غزة.

المصدر: وكالة الاناضول