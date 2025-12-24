الجيش اللبناني يوقف قاتل مواطن سوري بعد رصد أمني وملاحقة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الأربعاء توقيف قاتل المواطن السوري غسان نعسان السخني بعد رصد أمني وملاحقة.
وقال البيان إنه “بتاريخ 23/12/2025، ونتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية من قبل مديرية المخابرات في الجيش، أوقفت المديرية السوري (و. د.)، الذي كان قد استدرج السوري غسان نعسان السخني إلى خراج بلدة كفرياسين – كسروان بتاريخ 22/12/2025، حيث أطلق النار عليه بواسطة مسدس حربي، ما أدى إلى مقتله، وذلك على أثر خلاف مالي بينهما، ثم حاول الفرار قبل أن يتم توقيفه في بلدة تلبيرة – عكار الحدودية”.
وتابع البيان “بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام