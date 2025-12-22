انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

التأم مجلس الوزراء عند الثانية من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وسبق انعقاد الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، جرى خلاله عرض للأوضاع العامة في البلاد ومناقشة أبرز المستجدات.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من ثلاثة بنود أساسية، يتصدرها مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، إضافة إلى تعيين رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) وأعضاء مجلس إدارتها. كما يناقش المجلس مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب التطرق إلى أمور طارئة واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

وقد انضم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إلى جلسة مجلس الوزراء .

