مستشار أوربان: قرض الـ90 مليار يورو يموّل استمرار الحرب في أوكرانيا

اعتبر المستشار السياسي لرئيس الوزراء الهنغاري، بالاج أوربان، أن القرض الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي منحه لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو من ميزانيته الخاصة سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب، محمّلاً بروكسل مسؤولية دفع النزاع نحو مزيد من الاستنزاف.

وقال أوربان في منشور عبر منصة “إكس” إن هذا القرض، حتى بحسب مؤيديه داخل الاتحاد الأوروبي، لن يُسدَّد، ما يعني خفض الميزانيات الأوروبية وفرض دين دائم على دول القارة، مؤكداً أن ما يجري “ليس سياسة اقتصادية، بل تمويلاً مباشراً لاستمرار الحرب”.

وشدد المستشار الهنغاري على أن بلاده لا تدعم هذا التوجه، مرفقاً تصريحاته بمقال لصحيفة “فيلت” الألمانية تناول تداعيات القرض المقترح على الاقتصاد الأوروبي.

وكانت قمة الاتحاد الأوروبي التي عُقدت في بروكسل الأسبوع الماضي قد انتهت إلى قرار بتقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا من ميزانية الاتحاد، مع التخلي مؤقتاً عن خيار مصادرة الأصول الروسية المجمدة. وأفادت تقارير بأن هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك لن تشارك في ضمان هذا القرض.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان من أن أجيال المستقبل في أوروبا ستدفع ثمن هذا القرار، معتبراً أن أوكرانيا لن تعيد هذه الأموال.

من جهتها، رأت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن لجوء الاتحاد الأوروبي إلى تمويل القرض من أموال دافعي الضرائب، بدلاً من الأصول الروسية المجمدة، يشكّل ضربة سياسية للمستشار الألماني ورئيسة المفوضية الأوروبية.

بدوره، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة مصادرة الأصول الروسية بأنها “نهب”، محذّراً من أنها قد تلحق خسائر مباشرة بالأسس الجوهرية للنظام المالي العالمي.

المصدر: روسيا اليوم