توقعات بتضاعف التجارة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإندونيسيا خلال 5 سنوات

توقع وزير التجارة بالمفوضية الاقتصادية الأوراسية، أندريه سليبنيوف، أن تتضاعف التجارة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإندونيسيا خلال خمس سنوات بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين حيز التنفيذ.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن هذه التوقعات تستند إلى الإمكانات غير المستغلة بين الجانبين، إضافة إلى معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة في إندونيسيا.

وتغطي الاتفاقية الجديدة، التي وقعت أمس الأحد على هامش قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في سان بطرسبورغ، بشكل تفضيلي أكثر من 94% من صادرات الاتحاد الحاليّة إلى إندونيسيا. ومن المتوقع أن يؤدي تحرير النظام التجاري إلى خفض متوسط الرسوم الجمركية التي تفرضها إندونيسيا على منتجات الاتحاد الأوراسي من 10.2% إلى 2% فقط، أي بانخفاض قدره خمسة أضعاف.

ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، وتبلغ سوقه نحو 190 مليون مستهلك، ويتيح الاتفاق للدول الأعضاء حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، مع اعتماد سياسات موحدة في مجالات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

المصدر: روسيا اليوم