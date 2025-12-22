السعودية والأردن يبحثان في المرحلة الثانية من اتفاقية وقف النار في غزة

بحث وزير الخارجية السعودي “فيصل بن فرحان”، ونظيره الأردني “أيمن الصفدي”، أمس الأحد في الرياض، الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ووقف التصعيد “الإسرائيلي” بالضفة الغربية المحتلة.

وجاء اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين البلدين لتعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات، وفق بيانين نشرتهما وزارتا الخارجية السعودية والأردنية.

وتناولت المباحثات الجهود الإقليمية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وسبل تنفيذ بنود المرحلة الثانية، التي تشمل تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع، وملف الإعمار، وإنشاء مجلس للسلام وقوة دولية، إلى جانب انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حماس.

ويأتي اللقاء بعد اجتماع مغلق عقد الجمعة في ميامي جمع مسؤولين من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا لمناقشة التحضيرات الخاصة بالمرحلة الثانية.

من المتوقع أن يكون الموضوع محور لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 29 كنون الأول/ديسمبر الجاري.

وأكد الوزيران استمرار العمل المشترك والتنسيق حول القضايا الإقليمية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة القضايا العربية.

المصدر: وكالة الأناضول