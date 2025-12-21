الأحد   
   21 12 2025   
   30 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 19:40
    تقارير مصورة

    جمعية رسالات تطلق مهرجان “الخيط القصير” للأفلام القصيرة

    مهرجان الخيط القصير للأفلام القصيرة تجربة ثقافية أطلقتها جمعة رسالات ..

    المصدر: موقع المنار

