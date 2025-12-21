الأحد   
    حزب الله يشيّع الشهيد سليم ناجح عواضة بمسيرة حاشدة من المنصوري إلى الناقورة

    شيّع حزبُ الل وجماهيرُ المقاومة الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد سليم ناجح عواضة “رضوان” الذي كانَ مفقودَ الاثر ، بمسيرةٍ حاشدة تقدمها النائبُ حسين جشي إلى جانبِ شخصيّاتٍ وفاعليّاتٍ ولفيفٍ من العلماءِ وعوائلِ شهداء,وانطلق موكبُ التشييعِ من بلدة المنصوري حيث اُقيمت مراسمُ تكريميةٌ خاصةٌ شاركت فيها فرقٌ من كشافةِ الإمام المهدي وسيّاراتُ اسعافِ الدّفاعِ المدنيّ في الهيئةِ الصّحّيّة الإسلاميّة . وبعدَ اقامةِ الصلاة على الجسد الطاهر نُقل الشهيدُ الى مسقط رأسِه في بلدة الناقورة حيث وُوريَ في الثرى إلى جانبِ من سبقَه من رفاقِ دربِه السعداء.

    المصدر: موقع المنار

