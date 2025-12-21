الأحد   
    حكومة الاحتلال ترفض للمرة العاشرة دخول الصحافيين إلى غزة

      للمرة العاشرة على التوالي وافقت ما تسمى المحكمة العليا في كيان الاحتلال على طلب حكومة بنيامين نتنياهو رفض الالتماس الذي تقدّمت به رابطة الصحافيين الأجانب للمطالبة بالسماح لوسائل الإعلام الدولية بالوصول الحر والمستقل إلى قطاع غزة.

      وقالت الرابطة ان هذا الوضع يتجاوز حدود المعقول وانها تشعر بالاستياء من استمرار الحكومة الإسرائيلية في المماطلة التي حرمت العالم من رؤية أوضح للأوضاع في غزة وجعلت العملية القانونية برمتها مهزلة.

      ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، اقفل الاحتلال الحدود امام وسائل الإعلام الدولية التي تطالب بتغطية الأحداث من داخل غزة ومن الجانب الفلسطيني، ليقتصر دخول الصحافيين الأجانب على جولات محدودة ينظمها جيش العدو وتُنفّذ تحت اشراف عسكري مشدد ، وبشروط صارمة تشمل الالتزام بعرض المواد الصحافية على الرقابة قبل النشر.

      المصدر: موقع المنار

