وزير الدفاع عرض مع السفير الموريتاني العلاقات واستقبل رئيس ديوان المحاسبة

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية الطالب المختار الشيخ محمد المجتبى، وذلك بمناسبة تسلمه مهامه الديبلوماسية الجديدة في لبنان، يرافقه القنصل الفخري للجمهورية الإسلامية الموريتانية إيلي ناصر نصار.

وخلال اللقاء، تم عرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل اللواء منسى رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران. وخلال اللقاء، تم التداول في قضايا مرتبطة بالشأن العام، إضافة إلى بحث في عدد من الملفات ذات الصلة بعمل المؤسسات الرقابية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام