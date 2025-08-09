لبنان

وزارة الدفاع تنفي وجود أي تنسيق مع العدو الإسرائيلي بشأن حصر السلاح بيد الدولة

نفى وزير الدفاع الوطني، اللواء ميشال منسى، صحة ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة إليه حول وجود تنسيق مزعوم بين وزارة الدفاع أو الدولة اللبنانية والمخابرات الإسرائيلية، في إطار حصر السلاح بيد الدولة.

وأكد الوزير، في بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الدفاع الوطني، أن هذه الادعاءات غير صحيحة وتمثل اختلاقاً وافتراءً، مشدداً على أنه لم يذكر أي نوع من التنسيق مع العدو الإسرائيلي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح أن ما أشار إليه بشأن التنسيق يتعلق فقط بالآلية التي يتم تطبيقها بين لبنان والدول الأعضاء في اللجنة الخماسية المكلفة بالإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية (Mechanism)، مشدداً على أن الحديث عن تلقي لبنان تعليمات من العدو الإسرائيلي هو تحوير مقصود ومقصود لتضليل الرأي العام خلال المراحل الأولى لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني على التزامها الكامل بخطة حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على سيادة لبنان وأمنه الوطني.

المصدر: مواقع