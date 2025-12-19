مدفيديف يهاجم قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل ويكشف صراعات النفوذ حول الأصول الروسية

هاجم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي عُقدت في بروكسل، واصفًا إياها بـ«قمة اللصوص»، ومعتبرًا أن مخرجاتها عكست صراعات نفوذ وخلافات عميقة داخل التكتل الأوروبي.

وفي منشور عبر منصة «تلغرام»، قال مدفيديف إن القمة اتخذت «قرارات مهمة لعالم الجريمة»، على حد تعبيره، واعتبر أنها جاءت في إطار ما وصفه بـ«بروفة بروكسل»، في إشارة إلى النقاشات المتعلقة بمصير الأصول الروسية المجمدة لدى شركة «يوروكلير».

وأشار مدفيديف إلى أن المشاركين في القمة أبدوا تخوفًا من الإقدام على «سرقة علنية» للأموال الروسية، لافتًا إلى وجود خلافات واضحة بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية حول مسألة المصادرة المباشرة لهذه الأصول. واعتبر أن الموقف الأميركي المعارض لمثل هذه الخطوة طغى على رغبة عدد من القادة الأوروبيين في اتخاذ إجراءات أحادية.

وأضاف أن القمة كشفت، بحسب وصفه، «تفوق النفوذ الأميركي القانوني»، موضحًا أن الخبراء القادمين من واشنطن نجحوا في كبح محاولات بعض الأطراف الأوروبية المضي قدمًا في مصادرة الأصول الروسية، لما قد يحمله ذلك من تبعات قانونية ومالية خطيرة.

ورأى مدفيديف أن الاتحاد الأوروبي لم يتخلَّ فعليًا عن هذه الخطط، معتبرًا أن تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكدت استمرار السعي لإيجاد بدائل، ولو بأسلوب أكثر حذرًا، تفاديًا لانتقادات داخلية وخارجية.

وختم بالقول إن عدداً من الدول الأوروبية المشاركة في القمة رفضت المساهمة في الصندوق الأوروبي المشترك لدعم أوكرانيا، مشيرًا إلى فشل محاولات بعض القادة الأوروبيين في فرض توجهاتهم أو إثارة أزمة سياسية داخل الاتحاد.

