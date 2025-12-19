بوتين يُحذّر من استخدام الأصول الروسية: العواقب قد تكون وخيمة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنّ روسيا «مستعدة وراغبة» في إنهاء الحرب في أوكرانيا، محذّراً من مصادرة الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية.

⚡️بوتين: ترامب يبذل جهوداً جادة وصادقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.



🔸 روسيا مستعدة للمفاوضات وإنهاء الصراع في أوكرانيا، والكرة الآن في ملعب كييف وداعميها الأوروبيين.



🔸 روسيا لا تعتبر نفسها مسؤولة عن سقوط الضحايا في الصراع الأوكراني لأن موسكو لم تبدأ هذه الحرب.



🔸النظام…

وقال بوتين، خلال «الخط المباشر» المخصص للحديث عن نتائج عام 2025، إنّ «روسيا لا ترى حتى الآن استعداداً من أوكرانيا لمناقشة القضية الحدودية»، لكنّه أشار إلى أنّ «روسيا على دراية ببعض الإشارات، بما في ذلك تلك الواردة من كييف، التي تفيد بأنّ أوكرانيا مستعدة للدخول في نوع من الحوار».

وأضاف: «كييف ترفض بشكلٍ أساسي إنهاء الصراع بالوسائل السلمية»، مؤكّداً أنّ «روسيا مستعدة وراغبة في إنهاء الصراع في أوكرانيا عبر معالجة الأسباب الجذرية للأزمة».

في سياقٍ متصل، شدّد الرئيس الروسي على أنّ «مصادرة الأصول الروسية لن تكون مجرد ضربة لصورة الاتحاد الأوروبي، بل ستُقوّض الثقة في منطقة اليورو».

وأفاد بوتين بأنّ «روسيا ستدافع عن مصالحها المتعلقة بالأصول بالمقام الأول في المحاكم»، موضحاً أنّ «قرضاً لأوكرانيا بضمان أصول روسية سيزيد من ديون دول الاتحاد الأوروبي، في وقتٍ تعاني فيه هذه الدول أصلاً من مشكلات في ميزانياتها».

وقال: «الاتحاد الأوروبي غير قادر على نهب الأصول الروسية، لأنّ العواقب قد تكون وخيمة»، مشدّداً على أنّه «يجب إعادة الأصول الروسية التي في الخارج».

ويوم أمس، حضّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أوكرانيا على «التحرك سريعاً» في المفاوضات حول خطة تهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا.

وقال الرئيس الأميركي، متحدّثاً إلى الصحافيين في المكتب البيضاوي، إنّ «المفاوضين على وشك التوصل إلى أمرٍ ما، ولكن آمل أن تتحرك أوكرانيا سريعاً… في كل مرّة يطيلون فيها الأمر، تغيّر روسيا رأيها».

المصدر: موقع جريدة الأخبار