بوتين: روسيا مستعدة لتسوية سلمية في أوكرانيا وقواتنا تحقق تقدماً ميدانياً واسعاً

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تسعى إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا بالوسائل السلمية، متهمًا في المقابل كييف برفض السير في هذا المسار. وجاءت تصريحات بوتين خلال كلمة موسعة ألقاها ظهر اليوم الجمعة بمناسبة نهاية العام.

وأكد بوتين استعداد موسكو لإجراء حوار بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، على أساس المبادئ التي كانت قد حددتها روسيا في يونيو/حزيران 2024، مشددًا على أن أوكرانيا، وفق تعبيره، لا تُبدي رغبة حقيقية في إنهاء الصراع بالطرق السلمية.

وعلى الصعيد الميداني، أعلن الرئيس الروسي أن القوات الروسية تواصل تقدمها على مختلف محاور القتال، لافتًا إلى تحقيق تقدم سريع باتجاه زابوروجيا، حيث يتم تحرير المناطق السكنية تباعًا. كما أشار إلى أن القوات الروسية باتت تسيطر على أكثر من 50% من مدينة كراسنوارميسك، وتواصل التقدم في جميع الاتجاهات على طول خطوط التماس في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف بوتين أن القوات الروسية تحاصر نحو 3500 جندي أوكراني في إطار العمليات الجارية، موضحًا أن 15 كتيبة أوكرانية محاصرة في منطقة كوبيانسك، من دون تلقيها أوامر بالاستسلام، ومؤكدًا أنها، بحسب وصفه، لا تمتلك أي فرصة للخروج من هذا الوضع.

وتوقع الرئيس الروسي أن تشهد القوات الروسية نجاحات كبيرة قبل نهاية العام الجاري، في ظل ما وصفه باستمرار الزخم العملياتي على الجبهات المختلفة.

وفي سياق متصل، أشار بوتين إلى ملف تبادل الجثامين، موضحًا أن رئيس الوفد الروسي المفاوض في إسطنبول أكد تسليم الجانب الروسي ألف جثة لجنود أوكرانيين إلى كييف، في حين تسلمت موسكو جثث 26 عسكريًا روسيًا.

المصدر: وكالات