اتحاد “الضياء”: لدعم مجالس العمل التحكيمية لأهميتها في إحقاق العدالة وإنصاف العمال

أعلن اتحاد “الضياء” لنقابات عمال ومستخدمي بيروت وجبل لبنان الجنوبي في بيان، أنه “في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية المتفاقمة التي يعيشها العمال في لبنان، وفي مواجهة الغبن اللاحق بالكثير من العاملين نتيجة تعسف بعض أرباب العمل، نعتبر الخطوة المتمثلة في إصدار مرسوم تشكيل مجالس العمل التحكيمية في مختلف المحافظات، اعترافا بما فات من تقصير وظلم، وندعو للاهتمام بدعمها لما لها من أهمية بالغة في إحقاق العدالة وإنصاف العمال”.

وأكد “دعم بيان اتحاد الوفاء لنقابات العمال حول الموضوع”، معتبرا أن “تفعيل عمل هذه المجالس بشكل جدي ومنتظم يشكل ركيزة أساسية لحماية حقوق الطبقة العاملة”، مطالبا بـ:

دعوة المجالس إلى الانعقاد بشكل دوري ومستمر دون أي تأخير أو مماطلة. الإسراع في البت بشكاوى العمال المتراكمة، بما يضمن العدالة السريعة والفعالة. تأمين التمثيل المتوازن والعادل للعمال وأصحاب العمل في هذه المجالس. تعزيز الإمكانات الإدارية والفنية لهذه الهيئات لضمان حسن سير العمل”.

ودعا الاتحاد “وزارة العمل إلى متابعة تنفيذ هذا القرار ومراقبة حسن أداء المجالس التحكيمية”، مهيبا بـ”القوى النقابية والاتحادات كافة، مواكبة هذا المسار لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام