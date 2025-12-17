بلدية كفرفيلا تنجز تركيب منظومة طاقة شمسية للمدرسة المتوسطة الرسمية بدعم الأهالي

قامت بلدية كفرفيلا بتركيب منظومة طاقة شمسية في مدرسة كفرفيلا المتوسطة الرسمية، بتكلفة إجمالية بلغت 6380 دولارًا، بهدف تحسين ظروف الدراسة للطاقم التعليمي والتلامذة.

وقد شكرت البلدية جميع فاعلي الخير الذين ساهموا في المشروع، من توفير بطارية الليثيوم، الإنفرتر، وألواح الطاقة الشمسية، إلى التبرع بأعمال التركيب ولوحة التحكّم والتوصيل والتمديد الكهربائي.

وأوضحت البلدية أن المشروع ساهم في تحسين خدمات الإنارة وتشغيل الأجهزة التعليمية مثل أجهزة الإيضاح وآلات التصوير والحواسيب، بما يضمن استمرارية التعليم دون انقطاع في ظل الظروف الصعبة للتيار الكهربائي.

ودعت البلدية الأهالي المقتدرين إلى مواصلة التعاون لما فيه خير أبنائها ومستقبلهم.

المصدر: جمعية العمل البلدي