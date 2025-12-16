الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتشاور مع يريفان بشأن مبادرة «طريق ترامب»

أعلنت وزارة الخارجية الروسية استعداد موسكو للتشاور مع أرمينيا حول معايير مبادرة ما يُعرف بـ«طريق ترامب»، وإمكانية المشاركة الروسية المحتملة في هذا المشروع.

وقال مدير الإدارة الرابعة لدول رابطة الدول المستقلة في الخارجية الروسية، ميخائيل كالوغين، في تصريح له، إن تفاصيل المشروع الأرميني–الأميركي لا تزال قيد الدراسة، مؤكداً أن بلاده منفتحة على إجراء مشاورات مع الجانب الأرميني لمناقشة أطر المبادرة وآليات التعاون المحتملة.

وفي سياق متصل، شدد كالوغين على التزام موسكو بإيجاد حلول سريعة لافتتاح «البيت الروسي» في العاصمة الأذربيجانية باكو، مؤكداً استمرار الاتصالات بين وزارتي الخارجية الروسية والأذربيجانية حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، ولا سيما البعد الإنساني.

وأوضح المسؤول الروسي أن بلاده تسعى إلى التوصل إلى حلول مقبولة من الطرفين للإسراع في افتتاح «البيت الروسي» في باكو، لما له من دور في تعزيز العلاقات بين الشعبين الروسي والأذربيجاني.

وكانت أذربيجان وأرمينيا قد وقعتا، في أغسطس/آب الماضي، اتفاق “سلام” بوساطة أميركية خلال اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تضمن منح الولايات المتحدة حقوقاً حصرية لتطوير ممر نقل عبر الأراضي الأرمينية يربط أذربيجان بمنطقة نخجوان المتاخمة لتركيا.

ويُعرف الممر باسم «طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين» أو ممر «زنغزور»، ويمر قرب الحدود الإيرانية، ويعمل وفق القانون الأرميني، فيما يمنح واشنطن دوراً محورياً في تطويره.

ويهدف المشروع، وفق الجهات الراعية له، إلى تعزيز الترابط الإقليمي ودعم التعاون الاقتصادي في جنوب القوقاز، وسط مواقف إقليمية متحفظة وتحذيرات من تداعياته الجيوسياسية.

المصدر: سبوتنيك