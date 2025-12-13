توغّل لقوات الاحتلال في ريف القنيطرة ورفض شعبي لمحاولات الاستمالة

توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم باتجاه قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي.​

وذكرت مصادر سورية أن قوة عسكرية للاحتلال، مؤلفة من ثماني آليات عسكرية، أقامت حاجز تفتيش عند المدخل الأول للقرية، فيما توغّل قسم من القوة داخل القرية وبدأ بتفتيش عدد من المنازل.​

وأفادت مصادر محلية أن الأهالي رفضوا عرض قوات الاحتلال تقديم مساعدات غذائية، كما رفضوا الإجابة عن عدد من الأسئلة التي وجّهها جنود الاحتلال إليهم والمتعلقة بالأوضاع في سوريا.​

كما توغّلت دورية للاحتلال الإسرائيلي في محيط قرية عين زيوان في القنيطرة، ونصبت حاجزًا مؤقتًا في المنطقة.​

وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت أمس عن مواطنين اثنين كانت قد اعتقلتهما أثناء مرورهما على حاجز نصبته بين بلدة أم باطنة وقرية العجرف، كما توغّلت دورية تابعة لقوات الاحتلال، مؤلفة من ست سيارات عسكرية، مساء أمس باتجاه قريتي الصمدانية الغربية والشرقية في ريف القنيطرة الشمالي.​

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها العدوانية وخرق اتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974 من خلال التوغّل في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين، في حين تجدّد سوريا بشكل متواصل مطالبتها بتطبيق قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في ردع هذه الممارسات غير المشروعة.​

المصدر: وكالة سانا