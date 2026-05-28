تحرّكات للعدو جديدة في ريفي القنيطرة ودرعا وسط صمت رسمي

شهدت مناطق في الجنوب السوري، صباح اليوم الخميس، تحرّكات عسكرية إسرائيلية جديدة ترافقت مع تحليق طائرة مسيّرة في أجواء المنطقة، ما أثار حالة من الترقب بين الأهالي.

وذكر «المرصد السوري» أنّ 5 آليات عسكرية إسرائيلية توغلت داخل قرية الحيران في ريف القنيطرة الجنوبي، بالتزامن مع تحليق طائرة مسيّرة فوق المنطقة.

وفي ريف درعا الغربي، توغلت دورية إسرائيلية مؤلفة من 3 سيارات عبر بوابة تل أبو الغيثار، واتجهت نحو وادي الرقاد وصولاً إلى محيط“سرية الوادي على طريق صيصون – جملة، حيث نفذت انتشاراً في المنطقة استمر لفترة قصيرة قبل أن تنسحب باتجاه الجولان السوري المحتل.

وتتكرر خلال الفترة الأخيرة التحركات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الحدودية جنوب سوريا، وسط استمرار التحليق الجوي والتوغلات المحدودة التي تثير مخاوف السكان في القرى القريبة من خطوط التماس، مع صمت حكومي مطبق وغير واضح.

ومساء أمس، رصد المرصد توغلاً لقوات إسرائيلية في محيط بلدة جبا. كما أطلقت قوات العدو قنابل ضوئية عدة فوق منطقة تل كروم الواقعة على الأطراف الشرقية لبلدة جبا، تزامناً مع سماع دوي إطلاق نار كثيف داخل البلدة.

المصدر: المرصد السوري