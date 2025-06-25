عربي وإقليمي

عراقتشي: دخول أميركا الحرب دليل على هزيمة “إسرائيل”.. وردّنا بصواريخ “خيبر” أجبرهم على التراجع

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، أن دخول الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب شكّل اعترافًا صريحًا بعجز الكيان الصهيوني عن الاستمرار في المواجهة، ودليلًا دامغًا على هزيمته أمام محور المقاومة.

وفي تصريح له أوضح عراقتشي أن الأميركيين “ظنّوا بسذاجة أن تدخلهم سيُرغم إيران على الاستسلام”، لكن المفاجأة جاءت من الرد الإيراني الحاسم، باستخدام الجيل الثالث من صواريخ “خيبر”، الذي وصفه بأنه “الأكثر حسمًا وقوة في ترسانة الجمهورية الإسلامية”.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن هذا الرد الصاروخي النوعي أجبر الإدارة الأميركية على التراجع عن مواصلة الحرب، وسارعت إلى دعوة لوقف إطلاق النار عبر وسطاء، في محاولة لاحتواء تداعيات الفشل العسكري والسياسي الذي منيت به واشنطن وتل أبيب في آن معًا.

المصدر: مواقع اخبارية