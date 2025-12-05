ايران تعلن اتمام المرحلة الثانية من مناورات “القوة” بنجاح

في المرحلة الثانية من مناورات “القوة” في الخليج، والتي تجريها الجمهورية الإسلامية الايرانية، دمر صاروخ “قدر 110″ و”قدر 380″ و”قدير” و”303″ الباليستي، من مواقع في عمق البلاد، جميع الأهداف المحددة مسبقًا في بحر عمان بدقة عالية، وذلك بإصابة جميع الأهداف في وقت واحد.

وبالتزامن مع إطلاق الصواريخ، استطاعت أنظمة الطائرات المسيرة أيضًا مهاجمة قواعد محاكاة للعدو وتدميرها بنجاح.

كما تدربت منظومات الدفاع الجوي المنتشرة على متن السفن في هذا الجزء من المناورة على قتال عنيف مع أهداف جوية تستهدف السفن السريعة والسواحل الإيرانية.

يُعد استقرار أنظمة القتال ومواجهة الحرب الإلكترونية للعدو في حالة الحرب الالکترونية من أهم أهداف هذه المناورة، التي تُجرى في مياه الخليج ومضيق هرمز والجزر الإيرانية.

المصدر: مهر