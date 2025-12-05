الجمعة   
   05 12 2025   
   14 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 14:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    ايران تعلن اتمام المرحلة الثانية من مناورات “القوة” بنجاح

      في المرحلة الثانية من مناورات “القوة” في الخليج، والتي تجريها الجمهورية الإسلامية الايرانية، دمر صاروخ “قدر 110″ و”قدر 380″ و”قدير” و”303″ الباليستي، من مواقع في عمق البلاد، جميع الأهداف المحددة مسبقًا في بحر عمان بدقة عالية، وذلك بإصابة جميع الأهداف في وقت واحد.

      وبالتزامن مع إطلاق الصواريخ، استطاعت أنظمة الطائرات المسيرة أيضًا مهاجمة قواعد محاكاة للعدو وتدميرها بنجاح.

      كما تدربت منظومات الدفاع الجوي المنتشرة على متن السفن في هذا الجزء من المناورة على قتال عنيف مع أهداف جوية تستهدف السفن السريعة والسواحل الإيرانية.

      يُعد استقرار أنظمة القتال ومواجهة الحرب الإلكترونية للعدو في حالة الحرب الالکترونية من أهم أهداف هذه المناورة، التي تُجرى في مياه الخليج ومضيق هرمز والجزر الإيرانية.

      المصدر: مهر

      مواضيع ذات صلة

      إيران تطلق مناورة مشتركة لمكافحة الإرهاب

      إيران تطلق مناورة مشتركة لمكافحة الإرهاب

      رسالة لبنان من مشهد: وحدةٌ وصمودٌ بوجه التهديدات

      رسالة لبنان من مشهد: وحدةٌ وصمودٌ بوجه التهديدات

      الإمام الخامنئي: الانفلات الذي ألبسته الثقافة الرأسمالية الغربية ثوب الحرية خداعًا هو في حقيقته عبودية

      الإمام الخامنئي: الانفلات الذي ألبسته الثقافة الرأسمالية الغربية ثوب الحرية خداعًا هو في حقيقته عبودية