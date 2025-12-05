قائد القوات البحرية للجیش الايراني: شاركنا بنجاح في مناورة البريكس الدولية

أعلن قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الادميرال شهرام ايراني أن “المشاركة الناجحة لإيران في مناورة بريكس الدولية هي نتيجة جهود القوات البحرية وجامعة نوشهر البحرية”.

وأشار الادميرال اليوم الجمعة خلال لقائه قادة وطلاب جامعة الإمام الخميني (ره) للعلوم البحرية في نوشهر الى أنه “للمرة الأولى شاركت القوات البحرية الإيرانية في هذه المناورات وهذا النجاح هو نتيجة جهود على مدار الساعة وعمل متواصل من قبل جميع أحبائنا في مجال التدريب والمهارات العملية”.

وأضاف أن القوات البحرية “تنفذ اليوم المهام الاقتصادية والأمنية الحيوية للبلاد بقوة والتزام، ويشرفنا أن المنتجات والمعدات المستخدمة إيرانية بالكامل وتتبع المسار والأساليب البحرية لبلادنا”.

كما قال الأدميرال الإيراني عن أداء فرق الجامعة البحرية في مناورة البريكس “بعض فرقنا، بعدد أقل من اللاعبين ولكن بحماسة إيرانية، استطاعت تقديم أداء رائع ورفع العلم الإيراني”.

هذا وأشار إلى “أهمية التعليم والترابط بين الجامعة والقوة البحرية”، مضيفاً “لقد تمكنت الجامعة البحرية والهيئة التعليمية في البلاد، من إيصال الجيل الشاب إلى مستوى عالٍ من المهارات من خلال التضامن والتعاون، وهذه النجاحات سيكون لها دور مؤثر في تطوير القدرات العملياتية والتعليمية في المستقبل”.

المصدر: ارنا