رئيس تجمع متعهدي المعدات في مرفأ بيروت: منهجية الادارة الجديدة نموذج للعمل المؤسساتي السليم القائم على الكفاءة والشفافية

أشاد رئيس تجمع متعهدي المعدات في مرفأ بيروت جوزيف عواد في بيان، بـ”الدور المحوري الذي يؤديه مرفأ بيروت على المستويين الاقتصادي والخدماتي، وما يمثله من ركيزة أساسية في دعم العجلة الاقتصادية وتعزيز صورة لبنان على خارطة النشاطات البحرية والخدمات اللوجستية”.

وقال: “انطلاقا من حرصنا الدائم على دعم مسيرة هذا المرفق الحيوي، نضع كامل إمكاناتنا وآلياتنا وخبراتنا بتصرف إدارة واستثمار مرفأ بيروت بشخص رئيسها الجديد الأستاذ مروان النفي وأعضاء مجلس إدارتها، تأكيدا لالتزامنا التام بالمساهمة في تطوير العمل وتحسين الأداء بما يصب في مصلحة المرفأ ولبنان”.

أضاف: “إن المنهجية الجديدة التي بدأت الإدارة باعتمادها تشكل مؤشرا واضحا على رؤيتها الواثقة وخطتها الطموحة لإعادة النهوض، وهي منهجية نرى فيها نموذجا للعمل المؤسساتي السليم القائم على الخبرة والكفاءة والشفافية”.

وتابع: “إننا في تجمع المتعهدين نتطلع إلى تعاون كامل وبناء مع الإدارة الجديدة، أسوة بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية العاملة في المرفأ، واضعين نصب أعيننا هدفا واحدا: تعزيز قدرات مرفأ بيروت، وتطوير خدماته، وتأمين كل ما يلزم لمواكبة التحديات والاستحقاقات المقبلة، خاصة في هذه الظروف العصيبة والدقيقة”.

وختم: “نؤكد أن مرفأ بيروت سيبقى قلب الاقتصاد اللبناني ومحوره، وأن تكاتف الجهود بين الإدارة والمتعهدين وكل من هم على صلة هو السبيل الأمثل لتثبيت موقعه كرافعة وطنية لا غنى عنها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام