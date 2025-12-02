الأربعاء   
    لبنان

    تدابير سير في برج أبي حيدر ببيروت بسبب أعمال عامة

      أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها، مساء الثلاثاء، عن سلسلة من تدابير السير ومنع المرور في منطقة برج أبي حيدر في العاصمة بيروت لمدة أسبوع، بسبب أعمال تمديد قساطل في المنطقة.

      وقال البيان “باشرت شركة متعهدة أعمال تمديد قساطل مياه عند طلعة المحكمة الجعفريّة وصولًا إلى الشارع الرئيسي لمنطقة برج أبي حيدر، ومن ثم نزولًا نحو تقاطع الرفاعي لمسافة حوالَي 50 مترًا، والالتفاف يمينًا باتجاه شارع سليم سلام، ويمينًا في الشارع الفرعي باتجاه مؤسسة مياه بيروت”.

      وتابع البيان “تستمر الأشغال اعتبارًا من الساعة 20:00 من تاريخ اليوم 2-12-2025 حتى الساعة 7:00 من صباح اليوم التالي، يوميًا، لغاية تاريخ 9-12-2025″، وأضاف: “سيتم منع مرور الآليات على الطريق المذكور، وتحويل السير إلى طرقات مجاورة، وذلك على مراحل عدة، ولحين انتهاء الأشغال”.

      وقال البيان “يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

