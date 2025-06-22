عربي وإقليمي

“الجهاد”: العدوان الاميركية هو إعلان حرب سافر على الشعب الإيراني

أكدت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين في بيان لها الأحد أن “العدوان الاميركية على ايران هو إعلان حرب سافر على الشعب الإيراني”.

وقالت الحركة إن “الإدارة الأميركية هي العدو الأكبر لتقدم شعوب منطقتنا وأمتنا ونيلها حقوقها المشروعة عبر سياسات الهيمنة والإذلال”، وأضافت أن “ما أقدمت عليه إدارة ترامب هو دليل صارخ على أن الولايات المتحدة هي الراعية الرسمية لإرهاب كيان الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني وشعوب أمتنا.

واشارت الحركة إلى أن “سياسات الإدارة الاميركية باتت خطراً على المنطقة والعالم، بل وخطراً على الشعب الأمريكي ومصالحه خدمة لمصالح حكومة مجرمي الحرب في تل أبيب وأوهامهم”، وقالت “إنها على ثقة تامة بأن الشعب الإيراني، بقيادته وحكومته الحكيمة، قادر على الدفاع عن حقوقه المشروعة والدفاع عن أرضه والرد على العدوان الأميركي والصهيوني المشترك”.

وأكدت الحركة “وقوفها الكامل إلى جانب كل الشعوب التي تواجه الاحتلال والعدوان وفي مقدمتها الشعب الإيراني العزيز، ونهيب بشعوب أمتنا التنبه إلى أن العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران هو استكمال لمخطط إحكام الهيمنة على باقي شعوب المنطقة ومقدراتها والتحكم بمصائرها”.

المصدر: فلسطين اليوم