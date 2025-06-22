لبنان

“العمل الإسلامي” دانت العدوان على إيران: إنتهاك صارخ لكل القوانين والإتفاقات الدولية

نددت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان لها الاحد “بشدّة بالعدوان الأميركي الغادر السافر الذي إستهدف ثلاث منشآت نوويّة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأشارت الجبهة إلى أن “هذا العدوان هو إنتهاك صارخ لكلّ القوانين والإتفاقات الدولية التي تحظّر الإعتداء على أي دولة ذات سيادة وقانون ونظام وخصوصاً تلك الدول الموقّعة على حظر إنتشار السلاح النووي”.

وأكدت الجبهة على “وقوفها الدائم وتضامنها المطلق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في معركتها وحربها ضد الكيان اليهودي الصهيوني المجرم الغاصب وحقّها الطبيعي المشروع في الدفاع عن نفسها وفي ردّها المرتقب على العدوان الأميركي الغاشم الغادر السافر”.

ودعت الجبهة العالم العربي والإسلامي وكلّ الأحرار والشرفاء في العالم إلى “التكاتف والتعاون والتعاضد وإلى وحدة الصف ووحدة الموقف والكلمة ليكون الجميع صفّاً واحداً وفي خندقّ واحدٍ كما أمرنا الله ورسوله في مواجهة قوى الكفر والظلم والطاغوت والإستكبار العالمي، وذلك لتخليص العالم والبشرية جمعاء من أعداء الله المفسدين في الأرض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام