شمخاني في رسالة إلى الامام الخامنئي والشعب الايراني: النصر قريب

وجه “مستشار قائد الثورة الاسلامية” في إيران علي شمخاني الجمعة رسالة إلى الامام السيد علي الخامنئي والشعب الإيراني، بعد إصابته في عدوان إسرائيلي، أكّد فيها أنه “لا يزال على قيد الحياة ومستعد للتضحية بروحه”، مشيراً إلى أنّ “يوم النصر قريب”.

وقال شمخاني في رسالته “كتب الله لي أن أبقى لأواجه الأعداء”، وتابع “السكوت في هذه المرحلة خيانة للشهداء”، وأضاف موجّهاً حديثه إلى الأعداء: “اللعب بالنار لن ينتهي سوى بهزيمتكم”.

وأكد شمخاني ان “اسم إيران سيظل متألقا في علّو التاريخ”، لافتا إلى أن “ابتسامة الشهداء ستكون مرآة لمستقبلنا”.

وتواصل الجمهورية الاسلامية صدها للعدوان الصهيوني عليها، حيث تستهدف مناطق ومراكز مختلفة في كيان العدو وتنزل خسائر كبيرة في قدرات العدو الصهيوني.

المصدر: وكالة مهر