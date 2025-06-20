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إيران: عدوان إسرائيلي على شمالي وشرقي طهران.. والدفاعات الجوية تسقط مسيّرات للاحتلال

واصل الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عدوانه على إيران مستهدفاً عدة مناطق، لا سيما محافظة طهران.

وأكدت وسائل اعلام ايرانية أنّ عدواناً إسرائيلياً استهدف مناطق لويزان وبارتيشن ودماوند شرقي طهران، و”المنطقة 3″ شمال العاصمة.

وتحدثت وكالة “نور نيوز” الإيرانية عن انفجار قرب مدينة رشت شمال إيران.

وفي ضوء ذلك، أشارت إلى أنّ العدوان الإسرائيلي بدأ يطال مناطق الريف الساحلي شمالي إيران.

إسقاط مسيّرتين للاحتلال



وتصدت الدفاعات الجوية الإيرانية لطائرات إسرائيلية في المناطق الوسطى والشرقية من العاصمة طهران، وكذلك في محافظة “كلستان” المطلة على بحر قزوين شمال إيران.

وأفاد الاعلام الايراني بأنّ الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيّرة إسرائيلية جنوب طهران، وأخرى في منطقة كهريزك جنوبي العاصمة.

وفي ظل استمرار العدوان، أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية تمديد إلغاء الرحلات وإغلاق أجواء البلاد حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم الجمعة.

اعتقال 16 عميلاً



على صعيد آخر، أكدت وكالة “فارس” الإيرانية أنّ قوات الأمن في البلاد اعتقلت 16 عميلاً في محافظة لرستان يعملون لصالح “الموساد” الإسرائيلي، في إطار مواصلتها ملاحقة العملاء ومصادرة أدواتهم.

وتستمر إيران بالرد على العدوان الإسرائيلي ضمن عملية “الوعد الصادق 3″، مستهدفةً بالصواريخ البالستية والمسيّرات مواقع عسكرية واستراتيجية للاحتلال على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: مواقع اخبارية