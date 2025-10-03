لبنان| المفتي الرفاعي: خطة ترامب تهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية

اعتبر مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي في خطبة الجمعة، أن “خطة ترامب تمثل امتداداً لإنكار الحقوق الفلسطينية وتكريساً للاحتلال، ولا يجوز لأي جهة التفريط بهذه الحقوق”.

وأشار إلى أن “هذه الخطة تهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية، وإن معظم بنود مقترح ترامب تحوي سمومًا خبيثة، وهي محاولة لانتزاع ما فشل العدو في تحقيقه عسكرياً”.

وأضاف أنه يجب ضمان وقف الحرب والقتل والتجويع بشكل نهائي، ولا يجوز الإفراج عن الأسرى “الإسرائيليين “دون ضمانات بوقف الحرب والانسحاب الكامل وتبادل جميع الأسرى .

ووجه دعوة إلى الدول العربية والإسلامية والشعوب الحرة في العالم لضرورة “التصدي للغطرسة الصهيونية والتفرد الأمريكي المساند لانتهاكات الحقوق الفلسطينية”.

وأردف:”ميادين الصراع بين الحق والباطل لم تعد محصورة في ميدان واحد، بل امتدت لتشمل مساحات متنوعة، ولم يعد لأحد خيار الحياد فيها. نصرة الحق وأهله لم تعد خياراً ثانوياً، بل أصبحت فرضاً عينياً على كل إنسان حسب استطاعته”.

واكد الرفاعي ان “القافلة البحرية التي انطلقت من مختلف البقاعات وانضم إليها الأحرار تمثل مبادرة عظيمة المعاني والآثار وهذه المبادرة تسعى لكسر حاجز الخوف والعجز والقهر، وتقدم نموذجًا حيًّا للتضحية، وتقاوم العزلة المفروضة على غزة” .