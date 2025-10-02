الوزيرة كرامي ردًا على الحلبي: العمل الإصلاحي مسار تراكمي

قال المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي في لبنان، ريما كرامي، في بيان له يوم الخميس، إن “الوزيرة كرامي، في جميع كلماتها وخطاباتها، لم تتناول أو تُسيء بأي شكل من الأشكال إلى أيٍّ من الوزراء أو الوزيرات الذين سبقوها في تولّي مهام وزارة التربية، وإنها تُشدد على تقديرها لجهودهم، لا سيّما في ظلّ الظروف الاستثنائية التي مرّت بها البلاد”.

وتابع البيان “الوزيرة كرامي تؤمن بأن العمل الإصلاحي هو مسار تراكمي يُبنى على ما تحقّق من إنجازات، ويُطوَّر انطلاقًا منها”، وأوضح أن “الوزيرة كرامي تلقّت بكل تفهّم بيان معالي الوزير الدكتور عباس الحلبي”، وأضاف “تُلفت معالي الوزيرة إلى أن ما تطرحه في تصريحاتها يندرج ضمن توصيف الواقع الصعب الذي تعانيه الإدارة العامة، ومن ضمنها وزارة التربية، نتيجة التراكمات والظروف التي أنهكت بنيتها. وهذا توصيف يشترك فيه العديد من المسؤولين والسياسيين والخبراء، بمن فيهم من عملوا ويعملون في هذه الوزارة”.

واضاف البيان “كما تؤكد معاليها أن التحديات الإدارية التي تواجهها الوزارة، لا سيّما في ظل غياب التوصيف الوظيفي والتحديث البنيوي، تستوجب مسيرة إصلاحية طويلة المدى، قد تتجاوز قدرات أي وزير خلال ولاية حكومية واحدة، خصوصًا في ظلّ الإمكانيات المحدودة والظروف التي مرّت وتَمرّ بها البلاد”، وأكدت “تمسكها بنهج الاحترام المتبادل”، واستنكرت “الاجتزاء المتعمد لتصريحاتها، واستغلال منابر التواصل بهدف إثارة الفتن”، وأشارت إلى أنها “تضع كامل الثقة بحكمة وحنكة معالي الوزير الدكتور عباس الحلبي في تحصين مسار التعاون والاحترام، الذي تحرص معاليها على أن يبقى قائمًا ومفتوحًا بينهما”.

وكان الوزير السابق عباس الحلبي قد أصدر، في وقت سابق من يوم الخميس، بيانًا قال فيه “منذ توليها وزارة التربية والتعليم العالي، وحتى منذ يوم التسلّم والتسليم، ما فتئت الوزيرة ريما كرامي تُطلق اتهامات متكررة بحقّ الوزارات السابقة، لا سيما الوزارة التي تولاها الوزير عباس الحلبي، محاولة تحميلها مسؤولية الإخفاقات الحاصلة في إدارتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام