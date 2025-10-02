الخميس   
   02 10 2025   
   9 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 09:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    الفلبين | زلزال في أنحاء مدينة بوجو يخلّف 69 قتيلاً على الأقل وعمليات البحث مستمرة

      شهدت مدينة بوجو الفلبينية ليلة مليئة بالرعب بعد أن ضربها زلزال بلغت قوته 6.9 درجات، مما أسفر عن مقتل 69 شخصاً على الأقل على مستوى البلاد.

      وفي جميع أنحاء بوجو والبلدات المجاورة، تتواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط مشاهد الدمار.

      وفي موقع “كوندور بنشن هاوس” المنهار في وسط مدينة بوجو، تجمع حوالي 200 شخص، بينهم زوج وأب لضحيين مفقودين، بينما حاول رجال الإطفاء انتشال شخص عُثر عليه تحت الأنقاض وتم لاحقاً انتشال جثة امرأة، بينما لا يزال زوجة وطفل الرجل في عداد المفقودين.

      وصرح كبير ضباط الإطفاء إيروين كاستانيدا: “نحن نسابق الزمن، نحن نتحدث عن الحياة هنا كمسعفين، كمنقذين، نحن نأمل أن نتمكن من إخراجهم أحياء”.

      المصدر: وكالات

      مواضيع ذات صلة

      الفلبين | ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب وسط البلاد إلى 27 شخصاً وأكثر من 140 جريحاً

      الفلبين | ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب وسط البلاد إلى 27 شخصاً وأكثر من 140 جريحاً

      روسيا | زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الاقصى للبلاد و تحذير من أمواج تسونامي

      روسيا | زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الاقصى للبلاد و تحذير من أمواج تسونامي

      622 قتيلاً في زلزال ضرب جنوب شرق أفغانستان

      622 قتيلاً في زلزال ضرب جنوب شرق أفغانستان