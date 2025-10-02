الفلبين | زلزال في أنحاء مدينة بوجو يخلّف 69 قتيلاً على الأقل وعمليات البحث مستمرة

شهدت مدينة بوجو الفلبينية ليلة مليئة بالرعب بعد أن ضربها زلزال بلغت قوته 6.9 درجات، مما أسفر عن مقتل 69 شخصاً على الأقل على مستوى البلاد.

وفي جميع أنحاء بوجو والبلدات المجاورة، تتواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط مشاهد الدمار.

وفي موقع “كوندور بنشن هاوس” المنهار في وسط مدينة بوجو، تجمع حوالي 200 شخص، بينهم زوج وأب لضحيين مفقودين، بينما حاول رجال الإطفاء انتشال شخص عُثر عليه تحت الأنقاض وتم لاحقاً انتشال جثة امرأة، بينما لا يزال زوجة وطفل الرجل في عداد المفقودين.

وصرح كبير ضباط الإطفاء إيروين كاستانيدا: “نحن نسابق الزمن، نحن نتحدث عن الحياة هنا كمسعفين، كمنقذين، نحن نأمل أن نتمكن من إخراجهم أحياء”.

المصدر: وكالات