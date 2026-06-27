ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 920 قتيلا وأكثر من 3000 مصاب

نقلت وكالة EFE عن رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا خورخي رودريغيز، قوله إن عدد الضحايا جراء الزلزال الذي وقع مؤخرا في البلاد بلغ 920 قتيلا.

وأشار البرلماني إلى أن عدد المصابين، وفقا للمعلومات المتوفرة، وصل إلى أكثر من 3300 شخص.

في وقت سابق، جرى الحديث عن مقتل 589 شخصا وإصابة ما يقرب من 3000 آخرين نتيجة الزلزال.

وضرب زلزال فنزويلا مساء يوم 24 حزيران / يونيو. وسُجّلت هزتان أرضيتان، بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة، بفارق زمني يقارب 40 ثانية.

وكان مركزاهما على بُعد 10 كيلومترات في ولاية ياراكوي. وأعقب الزلزال 214 هزة ارتدادية.

تشهد فنزويلا حاليا أكبر عملية إنقاذ وإغاثة دولية ومحلية منذ عقود، وذلك بعد الزلزالين المدمرين اللذين ضربا شمال البلاد. وتتركز عمليات البحث المكثفة في العاصمة كاراكاس وولاية “لا غوايرا” الساحلية (الأكثر تضرراً)، حيث تشير التقارير إلى وجود مئات العالقين تحت أنقاض المباني المنهارة، بينما تجاوزت قوائم المفقودين 50000 اسم (تم العثور على 8000 منهم حتى الآن). ويواجه المنقذون صعوبات بالغة بسبب إغلاق مطار كاراكاس الدولي (مايكيتيا) لوجود أضرار في مدرجاته، بالإضافة إلى تعطل شبكات المترو، والغاز، والكهرباء. وتعاني المستشفيات الفنزويلية نقصا حادا في المضادات الحيوية، والمحاليل، والمستلزمات الأساسية، فضلا عن انهيار وتضرر عدد من المستشفيات جراء الهزات.

المصدر: روسيا اليوم