لندن تمضي في تشديد سياسات الهجرة وتقييد حقوق اللاجئين

أعلنت الحكومة البريطانية عن سلسلة إجراءات جديدة تستهدف اللاجئين، أبرزها وقف منح حق الإقامة الدائمة تلقائياً بعد خمس سنوات، وتشديد شروط لمّ شمل العائلات، في خطوة وصفت بأنّها جزء من سياسة أوسع لتقييد الهجرة.

وبحسب التوجهات الجديدة، فإنّ الحصول على الإقامة الدائمة لن يكون مضموناً بعد الآن، بل سيخضع لمسار أطول يتطلب إبراز مساهمات اقتصادية واجتماعية داخل البلاد، كدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، والتقيد بشروط اللغة، والابتعاد عن المطالبة بالمساعدات. كما رفعت الحكومة فترة التأهيل للإقامة الدائمة إلى عشر سنوات.

إلى ذلك، فقد خسر اللاجئون حق استقدام عائلاتهم بشكل تلقائي، بعدما جرى تعليق طلبات لمّ الشمل منذ أيلول الماضي.

ويأتي هذا التشدد من حكومة حزب العمال في ظل ضغوط داخلية متزايدة، ومحاولة للحد من صعود حزب “الإصلاح” الشعبوي، وسط تركيز خاص على ملف المهاجرين الوافدين من فرنسا عبر القوارب الصغيرة، الذين تعتبرهم لندن تحدياً متنامياً على المستوى السياسي والاجتماعي.

المصدر: رويترز