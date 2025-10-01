الأربعاء   
   01 10 2025   
   8 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 16:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    حماس: تصريحات الارهابي كاتس استخفاف بالمجتمع الدولي وتمهيد لتصعيد الجرائم

      اعتبرت حركة حماس في بيان ان تصريحات وزير الحرب الإرهابي كاتس، التي أعلن فيها أن أي شخص يبقى داخل مدينة غزة سيُصنَّف إما مقاتلاً أو “مؤيداً للإرهاب”، تمثل تجسيداً صارخاً للغطرسة والاستخفاف بالمجتمع الدولي وبمبادئ القانون الدولي والإنساني، وتمهيداً لتصعيد جرائم الحرب التي يرتكبها جيشه بحق مئات الآلاف من سكان المدينة الأبرياء، من نساء وأطفال وشيوخ.

      وقالت ان ما يرتكبه قادة الاحتلال الفاشي، مجرمو الحرب، بحق شعبنا في قطاع غزة، ولا سيما في مدينة غزة، يشكّل جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري ممنهج، تُنفّذ بوحشية وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره.

      اضاف البيان: تتواصل العملية العسكرية الصهيونية الشرسة ضد مدينة غزة، عبر قصف المنازل على رؤوس ساكنيها، وارتكاب المجازر، وأبرزها اليوم مجزرة عائلة أبو كميل في حي الدرج، ومجزرة مدرسة الفلاح في حي الزيتون، واستهداف فريق الدفاع المدني فيها، واستهداف شاحنة مياه ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، فضلاً عن تواصل القصف العنيف في مختلف مناطق القطاع، وارتكاب المجازر المتتالية في المناطق الوسطى والجنوبية.

      وجددت الحركة التأكيد انه يتعيّن على المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة، واتخاذ خطوات تردع كيان الاحتلال الإرهابي وتجبره على وقف جرائمه، وتدفع نحو تقديم قادته الفاشيين للمحاكمة على جرائمهم ضد الإنسانية.

      مواضيع ذات صلة

      حماس في الذكرى الاولى لاستشهاد السيد نصرالله : نستذكر مواقفه البطولية في نصرة المقاومة

      حماس في الذكرى الاولى لاستشهاد السيد نصرالله : نستذكر مواقفه البطولية في نصرة المقاومة

      حماس: الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن تواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة

      حماس: الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن تواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة

      حماس: قصف الاحتلال الإسرائيلي للنازحين قرب مستشفى الشفاء جريمة حرب مكتملة الأركان

      حماس: قصف الاحتلال الإسرائيلي للنازحين قرب مستشفى الشفاء جريمة حرب مكتملة الأركان