إيران تصعد للمرتبة الثانية كأكبر منتج في “أوبك” لأول مرة منذ 12 عاماً

شهدت معدلات إنتاج النفط في الدول العربية بالمنطقة تراجعاً حاداً، مما أتاح لإيران استعادة مكانتها كثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك” للمرة الأولى منذ 12 عاماً.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) كشفت في أحدث تقاريرها، أن إنتاج إيران من النفط الخام خلال الشهر الثالث من العام الجاري بلغ 3 ملايين و60 ألف برميل يومياً.

ويؤكد تقرير “أوبك” الأخير أن التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية-الصهيونية ضد إيران خلال هذا الشهر كانت باهظة التكلفة على دول الخليج ؛ حيث أشار التقرير إلى انخفاض إنتاج السعودية في شهراذار/ مارس بمقدار مليونين و314 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق، ليستقر عند 7 ملايين و799 ألف برميل يومياً.

كما سجل إنتاج العراق تراجعاً بمقدار مليونين و563 ألف برميل يومياً، والإمارات بمقدار مليون و527 ألف برميل، والكويت بواقع مليون و369 ألف برميل يومياً. وفي المقابل، لم يشهد الإنتاج الإيراني سوى انخفاض طفيف قدره 182 ألف برميل يومياً خلال الفترة ذاتها.

واستناداً إلى هذه البيانات، ومع الهبوط الحاد في إنتاج الدول العربية بالمنطقة، قفزت إيران إلى المركز الثاني ضمن كبار منتجي “أوبك” في اذار/مارس 2026.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتبوأ فيها إيران هذا المركز منذ فرض العقوبات النفطية عليها قبل 12 عاماً؛ حيث كانت تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية حتى عام 2014، قبل أن تفقد هذا المركز في عام 2015 إثر تشديد العقوبات الأمريكية.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بإنتاج بلغ مليوناً و892 ألف برميل يومياً خلال شهر مارس.

وأظهر التقرير أن جميع أعضاء “أوبك” – باستثناء نيجيريا وفنزويلا – واجهوا تراجعاً في الإنتاج خلال اذار/ مارس، مما يشير إلى أن قطاع النفط حتى في الدول الواقعة خارج منطقة الخليج قد تأثر بالصراعات الدائرة في المنطقة.

وبينما ارتفع إنتاج نيجيريا بواقع 22 ألف برميل وفنزويلا بـ 79 ألف برميل، سجلت كل من ليبيا، الغابون، غينيا الاستوائية، الكونغو، والجزائر تراجعات متفاوتة في معدلات إنتاجها.

المصدر: وكالة تسنيم