    فلسطين المحتلة

    “حماس” تدعو باكستان وأفغانستان إلى ضبط النفس وتغليب الدبلوماسية حفاظًا على وحدة الأمة

      بعد متابعتها للتوترات الأخيرة بين البلدين، دعت حركة المقاومة الإسلامية”حماس” كلاً من باكستان وأفغانستان، إلى ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، والعمل على حقن الدماء وتجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد، انطلاقًا من حرصها على وحدة الصف وجمع الكلمة.
      وقالت الحركة في بيانها: “إن ما يجمع الشعبين الشقيقين من عقيدةٍ واحدة، ودينٍ جامع، وروابط تاريخية وثيقة، أكبر من أي خلافٍ عابر، وعليه، فإننا نحثّ على اللجوء إلى الحوار البنّاء، وتقديم المصلحة العليا للأمة، والعمل الجاد على رأب الصدع بما يحقق السلم والاستقرار ويحفظ الدماء”.
      وأضافت “حماس” في بيانها أنّه “وفي الوقت الذي يسعى فيه الكيان الصهيوني إلى بناء تحالفاتٍ جديدة ومحاولة فكّ عزلته الدولية في أعقاب جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق العشب الفلسطيني في غزة، فإن الأمة أحوج ما تكون إلى التماسك والوحدة، إذ إن واجب المرحلة يقتضي جمع الصف، وتوحيد الكلمة، وتعزيز أواصر التضامن بين الدول والشعوب الإسلامية”.

      المصدر: بيان

