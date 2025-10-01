رابطة علماء اليمن تحذر من إستمرار الخذلان العربي والإسلامي

أقامت رابطة علماء اليمن، اليوم الأربعاء، فعالية بمناسبة مرور عامين على طوفان الأقصى لتأكيد ثبات الموقف اليمني في نصرة غزة، والتحذير من خذلان أبناء الأمة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجازر إبادة جماعية.

وقال مفتي الديار اليمنية الشيخ شمس الدين شرف الدين، إنه “لو استمر الأمر في السابع من أكتوبر ووجدت المقاومة الفلسطينية دعماً لما بقي ذكر “لإسرائيل” في ظرف أسبوع واحد “، مبيناً أنه” لولا التخاذل من قبل الدول العربية والإسلامية لما حدث من مجازر إبادة خلال العامين الماضيين”.

وأضاف الشيخ شرف الدين في كلمة له خلال الفعالية، أن “الشعب الفلسطيني اليوم يدفع أثماناً باهظة في سبيل عزة وكرامة هذه الأمة وفي سبيل المقدسات وفي سبيل إعلاء كلمة الله، ومع ذلك يقابل صمودهم بخذلان كبير إلا من اليمن ومحور المقاومة”.

كما حذّر فصائل المقاومة من الركون لخطة ترامب والخضوع للضغوط الإقليمية.

وقال أمين عام رابطة علماء اليمن الشيخ طه الحاضري، إن “معركة طوفان الأقصى أحيت القضية الفلسطينية وأعادتها إلى موضعها الصحيح وأصبح هناك أصوات عالمية حرة تدعم القضية الفلسطينية، أما في العالم العربي والإسلامي فإن الوعي بالقضية الفلسطينية ازداد في أوساط الشعوب، وانكشفت الكثير من الأنظمة العربية والإسلامية بأنها أدوات صهيونية “.

وفي بيان صادر عن رابطة علماء اليمن، أكد على “شرعية معركة طوفان الأقصى وصوابية قرارها وحكمة قادتها العظماء”.

ونوّه البيان “وقوف اليمن مع حزب الله معتبراً أن المساس بسلاحه أو سلاح حماس والتآمر عليه خيانة عظمى وخدمة مجانية للعدو الإسرائيلي”.مؤكداً على المضي في درب وخطى شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله والوفاء له والثبات على نهجه والأخذ بثأره “.

المصدر: وكالة يونيوز