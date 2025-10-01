لجنة التربية تابعت درس تعديل قانون تنظيم الموازنات والأقساط في المدارس الخاصة وتستكمله لاحقا

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب حسن مراد، بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، ومقرر اللجنة النائب إدكار طرابلسي والنواب : اشرف بيضون، عدنان طرابلسي، حليمة قعقور، اسامة سعد و نجاة عون.

كما حضر الجلسة عن اتحاد المدارس الخاصة: الاب يوسف نصر، محمد سماحة، سهير الزين، رمزي زين الدين، نيلا ضعون، اندريه باسيل، وعن تجمع اتحاد المدارس الخاصة: نضال العبدالله، وعن نقابة المدارس الخاصة في الاطراف: ربيع بزي، وهيب دندش، وعن نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: ايهاب نافع، وعن اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة: لما الطويل، شوكت حولا، وعن اتحاد لجان الاهل كسروان/الفتوح: رفيق فخري، جيسيكا فغالي.

و تابعت اللجنة دراسة اقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، واستمعت الى مجمل الملاحظات من كافة الأطراف المعنية، وستكمل في جلسات لاحقة.