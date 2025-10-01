الأربعاء   
   01 10 2025   
   8 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 11:30
    عربي وإقليمي

    الرئاسة التركية تدين مقتل الصحفيين بغزة وتحمّل الكيان الإسرائيلي المسؤولية

      أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أنّ الهجمات “الإسرائيلية” الممنهجة ضد الصحفيين لن تستطيع منع نشر الحقيقة أو إخفاء جرائمها ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

      وجاءت تصريحات دوران في رسالة تعزية نشرها مساء الثلاثاء عبر حسابه إثر مقتل الصحفي يحيى برزق جراء غارة “إسرائيلية” في قطاع غزة.

      وقال دوران: “الصحفي المستقل يحيى برزق، الذي نقل للعالم الإبادة الجماعية التي تنفذها “إسرائيل” في غزة، استشهد في غارة جوية نفذها مرتكبو الإبادة الجماعية”. وأضاف: “يحيى أصبح محفورًا في ذاكرتنا كصوت شجاع يسعى وراء الحقيقة في ظل الاحتلال والظلم.

      وشدد على أنّ “الكيان الوحشي” يضيف جريمة حرب جديدة إلى جرائمه اليومية، وسيحاسب ليس فقط أمام ضمير الإنسانية، بل أيضًا أمام القانون الدولي. وأضاف: “على الإدارة “الإسرائيلية” أن تعلم أنّ هجماتها على الصحفيين لن تمنع نشر الحقيقة أو إخفاء جرائمها ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.

      المصدر: وكالة الأناضول

