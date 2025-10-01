بوتين: العلاقات الروسية الصينية في مستوى غير مسبوق

هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، مؤكداً أن العلاقات بين موسكو وبكين بلغت مستوى “مرتفعاً غير مسبوق”.

وجاء في برقية التهنئة التي نشرها الكرملين: “عزيزي السيد شي جين بينغ، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبلوا تهنئتي القلبية بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية”.

وأشاد بوتين بمسار التنمية في الصين، قائلاً إن بكين “تواصل التحرك بثقة على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية، وتعزز مكانتها على الساحة العالمية، وتساهم بشكل كبير في معالجة القضايا المدرجة على الأجندة الدولية”.

وأضاف أن العلاقات الثنائية بين روسيا والصين “تتمتع بمستوى عالٍ غير مسبوق”، مشيراً إلى أن هذا ما أكدته “الاتصالات الشاملة والبنّاءة الأخيرة في تيانجين وبكين”.

وأعرب بوتين عن ثقته بأن “التنفيذ المنهجي للاتفاقات التي تم التوصل إليها سيعزز أكثر الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، ويخلق الظروف لتنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق في مختلف المجالات”.

وأكد أن هذه الجهود “تلبي المصالح الجوهرية للشعبين الصديقين في روسيا والصين، وتنسجم مع بناء نظام عالمي عادل وديمقراطي متعدد الأقطاب”.

يُذكر أن الرئيس بوتين قام مطلع أيلول بزيارة رسمية إلى الصين بدعوة من الرئيس شي جين بينغ، استهلها بمدينة تيانجين، وشارك خلالها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، قبل أن يواصل لقاءاته في العاصمة بكين.

