صنعاء تفرض عقوبات على شركات نفطية أمريكية وأسماء بارزة

أعلنت صنعاء فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد أمريكيين، متهمة إياهم بخرق قرار حظر تصدير النفط الخام الأمريكي.

وأوضحت المصادر أن العقوبات شملت شركات كبرى في قطاع الطاقة، من بينها إكسون موبيل، شيفرون، كونوكو فيليبس، فيلبس 66، فاليرو إنرجي، وماراثون بتروليوم، إلى جانب شركات شحن ونقل مرتبطة بعمليات التصدير.

وأكد “المركز” أن القرار يأتي تنفيذًا لقرار الحظر (PD-05-25-001)، وردًا على العقوبات الأمريكية الصادرة في حزيران وتموز وأيلول 2025، تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل المنصوص عليه في القانون اليمني.

العقوبات، وفق القرار، تقضي بحظر التعامل مع الكيانات والأفراد والأصول المدرجة، ومنع استخدام الوسطاء أو الشركات الوهمية في الالتفاف عليها، مع إمكانية توسيع القائمة لتشمل الشركات التابعة والمدراء والأقارب.

وضمّت اللائحة أسماء بارزة، من بينها دارين وودز (رئيس إكسون موبيل)، مايكل ورث (رئيس شيفرون)، وريان لانس (رئيس كونوكو فيليبس)، إضافة إلى ناقلتي النفط SEAWAYS SAN SABA وSEAWAYS BRAZOS.

وشدد المركز على أن الهدف من هذه العقوبات “ليس العقوبة بحد ذاتها، بل دفع الشركات والأشخاص المعنيين إلى تغيير سلوكهم”، مؤكداً الاستعداد لشطب الأسماء من القائمة في حال الالتزام بالشروط القانونية.

المصدر: وكالات