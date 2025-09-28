خروقات صهيونية جديدة تطال عدة مناطق لبنانية

تتواصل الاعتداءات الصهيونية على السيادة اللبنانية برًّا وجوًّا، حيث أفاد مراسل المنار بأنّ الطيران المسيّر المعادي شنّ غارة على بلدة حومين الفوقا، فيما نفّذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين الجرمق وكفررمان.

وفي خرق واضح للأجواء اللبنانية، انتهك الطيران المسيّر الإسرائيلي الأجواء لساعات طويلة فوق العاصمة بيروت وضواحيها ومناطق أخرى، محلّقًا على ارتفاعات متوسطة.

أما في الجنوب، فقد ألقى العدو الإسرائيلي منشورات ورقية تحريضية على أحد معامل الأحجار في بلدة الضهيرة، قبل أن يقدم جنوده على تعطيل إطارات جرافة داخل المعمل عبر إطلاق النار عليها.

كما أفاد مراسل المنار يوم أمس بأنّ دبابة ميركافا إسرائيلية متمركزة في الموقع المستحدث عند جبل بلاط أطلقت نيرانها باتجاه أطراف بلدة رامية.

المصدر: موقع المنار