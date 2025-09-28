الأحد   
    فلسطين المحتلة

    حماس تؤكد استعدادها لدراسة أي مقترحات تحفظ الحقوق الوطنية

      أكدت حركة حماس، اليوم الأحد، أنها لم تستلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

      وفي تصريح مقتضب تعقيبًا على ما تتداوله بعض وسائل الإعلام، حول مقترحات لوقف إطلاق النار، أوضحت حماس أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في التاسع من هذا الشهر في العاصمة القطرية الدوحة.

      وأكدت حركة حماس استعدادها لدراسة أي مقترحات تصلها من الإخوة الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق شعبنا الوطنية.

      وتداولت وسائل إعلام مختلفة بنود خطة أميركية تردد أنها عرضت خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الزعماء العرب والمسلمين في الأيام الماضية.

      جدير بالذكر أن نتنياهو يتعنت ويتحجج لرفض الصفقات لإنهاء الحرب في غزة، بينما وافقت حركة حماس على مقترح الوسطاء في 18 أغسطس الماضي دون أي رد من حكومة الاحتلال التي تماطل في الرد.

      ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل جرائم حرب بدعم كامل من الإدارة الأمريكية، التي تقدم غطاءً سياسيًا وعسكريًا للاحتلال ضد المدنيين بغزة.

      وخلّفت الإبادة 64,803 شهيداً و 164,264 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

      المصدر: مواقع اخبارية

