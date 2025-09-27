عز الدين: العاصمة بيروت ليست ذات لون واحد

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين أنّ “هذا العدو مهما بلغ من العتوّ والعلوّ والاستبداد والإجرام، لن يحطّ من عزيمتنا ولن يكسر إرادتنا”.

وخلال حفل تأبيني لشهداء بلدة الشرقية أشار إلى أنّ “الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو في بنت جبيل ، لم تكن سوى محاولة مدروسة لإعدام الحياة في القرى والمدن الأمامية الممتدة من الناقورة إلى شبعا”، مضيفا “أنّ العدو يظن أنّ هذه الأفعال الإجرامية قادرة على بثّ الخوف والرعب في نفوس الناس ودفعهم إلى ترك بلداتهم وقراهم التي عادوا إليها بعد المعاناة، إلا أنّ تشبث الأهالي بأرضهم وبقاءهم فيها رغم الصعوبات شكّل تحدياً حقيقياً للعدو لم يعد قادراً على احتماله، ولذلك لجأ إلى هذا النوع من الجرائم”.

وانتقل عز الدين إلى ما حصل بالأمس في بيروت، فأوضح بداية أنّ “العاصمة بيروت ليست ذات لون واحد ولا مذهب واحد، بل هي مدينة متعددة ومتنوعة في انتماءاتها السياسية والطائفية، وتشمل جميع المكوّنات اللبنانية”، مؤكدا أنّ “الشيعة جزء أساسي من نسيج بيروت كما باقي الطوائف”.

وخاطب عز الدين بعض السياسيين قائلاً: ” إنّ محاولاتهم إثارة البلبلة بين الجيش والقوى الأمنية من جهة والناس من جهة أخرى، ليست سوى نتيجة أحقاد ورهانات فاشلة على مشاريع أميركية خاسرة”،

وانتقل عز الدين إلى الشأن الفلسطيني، فرأى أنّ “ما يجري في غزة اليوم يعكس النموذج الذي تريده أميركا قبل أن يكون مطلباً صهيونياً”، موضحا انّ “الدليل على ذلك هو أنّ العالم كله اجتمع في مجلس الأمن لإدانة الجرائم في غزة والمطالبة بوقف إطلاق النار وإيجاد تسوية والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، فإذا بالولايات المتحدة ترفع الفيتو في وجه العالم بأسره”، مؤكدا أنّ “هذا السلوك يثبت أنّ الأميركيين هم أصحاب المشروع القائم على الإبادة والقتل الجماعي”.

ولفت إلى أنّ “التصويت في الأمم المتحدة شكّل مؤشراً إيجابياً لأنه عكس عزلة الكيان الصهيوني وفقدانه الدعم في كثير من الأماكن والدول التي كانت تسانده”، مضيفا أنّ “ما نشهده اليوم من تبدّل في السردية المتداولة عالمياً، إلى جانب تأييد واسع من دول عربية وإسلامية، إنما يعزز موقع القضية الفلسطينية ويضعف سردية الاحتلال”.