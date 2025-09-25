ناصر الدين يطلق حملة التلقيح ضد الإنفلونزا في مستشفى الحريري

أطلق وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من “الشراكة من أجل إدخال لقاح الإنفلونزا (PIVI)”، الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا لعام 2025 تحت شعار: “احمِ نفسك، احمِ الآخرين، خذ اللقاح”، في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.

وشارك الوزير ناصر الدين وممثل منظمة الصحة العالمية في إعطاء اللقاح لعدد من العاملين في القطاع الصحي والفئات الأكثر عرضة للأمراض، مؤكدين على أهمية الالتزام بالحماية. وتركز الحملة على العاملين الصحيين في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، وكبار السن في دور الرعاية، ومرضى غسيل الكلى.

وأكد ناصر الدين أن “الوقاية خير من ألف علاج”، مشدداً على أن الاستثمار في الوقاية والرعاية الأولية واللقاحات يسهم في تقليل التكلفة العالية لقطاع الاستشفاء، ودعا إلى إضافة لقاحات جديدة على الروزنامة الوطنية، من بينها لقاح سرطان عنق الرحم (HPV).

وأوضح أن الإنفلونزا قد تسبب مضاعفات خطيرة خصوصًا للفئات الضعيفة، وأن اللقاح وسيلة فعالة وآمنة لحماية المجتمع والحد من العبء على المؤسسات الصحية وميزانية وزارة الصحة. وأضاف أن الوزارة تعمل مع شركاء دوليين مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسف لضمان وصول اللقاح إلى جميع المناطق عبر المراكز الصحية الأولية ونقاط التلقيح المعتمدة.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر على قدرة النظام الصحي اللبناني على الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة، رغم التحديات، مشدداً على أن حماية هذه الفئات “منقذة للحياة وفعالة من حيث التكلفة”.

من جهتها، أشارت رئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة رندا حمادة إلى أهمية الحملة ودورها في تعزيز خدمات التحصين للفئات الأكثر حاجة، مؤكدة التزام الوزارة بضمان وصول اللقاحات إلى المراكز الصحية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن تعاون هذه الحملة مع شركاء من القطاع الخاص لدعم إيصال اللقاحات وجمع البيانات، تمهيدًا لوضع سياسة وطنية لتلقيح الإنفلونزا ودمج اللقاحات الموسمية ضمن برنامج التحصين الروتيني في لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام