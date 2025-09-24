الأربعاء   
    المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين: ٧ هجمات بمسيرات استهدفت سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رويترز: الشرطة النرويجية تقول إنها تحقق في انفجار وقع بالقرب من “السفارة الإسرائيلية” في العاصمة أوسلو

      الإسعاف والطوارئ بمدينة غزة: 7 شهداء وعشرات الإصابات في قصف إسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين قرب سوق فراس

      مصادر فلسطينية: 4 شهداء وعدد من الجرحى إثر قصف إسرائيلي على منزل لعائلة خطاب في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

