وزارة البيئة أطلقت من السرايا “حزمة السياسات المناخية للبنان”

أطلقت وزارة البيئة برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام “حزمة السياسات المناخية للبنان”، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في السراي الكبير.

وتضم الحزمة ثلاث استراتيجيات وطنية: خطة التكيف الوطنية (NAP 2025–2035) والمساهمة المحددة وطنيا المحدثة (NDC 3.0) والاستراتيجية طويلة الأمد للتنمية منخفضة الكربون(LT-LEDS)التي توفر خارطة طريق شاملة بشأن المناخ، وترسم مسارا لخفض الانبعاثات وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة

وقال سلام في كلمة له”ان خياراتنا السياسية اليوم لا تقتصر على كيفية الوفاء بالتزاماتنا الدولية، بل تشمل الناس، والمجتمعات، والفرص. كما تشمل كيفية دعوة الشركاء للمساهمة والاستثمار هنا: في إعادة التحريج، والطاقة النظيفة، والابتكار. كما تشمل كيفية إعادة بناء جنوبنا والمناطق المتضررة من الحرب مع مراعاة الاستدامة”.

الوزيرة تمارا الزين اشارت الى اننا “على صعيد وزارة البيئة كسلطة تنفيذية نعمل على ترسيخ المناخ في هيكلية الوزارة، ونعلن اليوم أننا أنهينا العمل على تصور الهيكلية المحدث الذي يواكب متطلبات العصر ويدرج ضمنه مديرية للمناخ قائمة بذاتها، لتصبح الوزارة وزارةَ البيئة والمناخ”.

اضافت “في الذكرى العاشرة لاتفاق باريس، يشرفني أن أعلن إطلاق الحزمة السياساتية للمناخ في لبنان. هذه الحزمة تضع أهدافا بيئية لخفض الانبعاثات، اجتماعية لحماية الناس والمجتمعات، اقتصادية لتحفيز النمو، وقانونية لتعزيز الإطار المؤسساتي. وهي تجمع بين خطوات عملية قريبة المدى ورؤية طويلة الأمد، وتشمل كل القطاعات وكل شرائح المجتمع من المزارعين والممرضين وفرق التدخل والمهندسين إلى المستثمرين، وصولا إلينا نحن الوزراء المجتمعين هنا اليوم”.