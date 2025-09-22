الصين: غزة ملكٌ للشعب الفلسطيني وجزءٌ لا يتجزأ من أراضيه

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوه جيا كون، إن “قطاع غزة ملكٌ للشعب الفلسطيني، وهو جزءٌ لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية”.

وأكد المتحدث، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بكين، الإثنين، تطرق فيه إلى قرار بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الاعتراف بدولة فلسطين، على “ضرورة ضمان الحقوق الوطنية المشروعة لفلسطين وتطبيق حلّ الدولتين”، بحسب تعبيره.

وشدد المتحدث على أن “غزة ملكٌ للشعب الفلسطيني، وجزءٌ لا يتجزأ من أراضيه”، وأضاف أنه “يجب التوصّل إلى وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار في غزة، والتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية فورًا”.

وتابع: “يجب على الدولة التي تمارس نفوذًا خاصًا على إسرائيل أن تتخذ خطوات للوفاء بمسؤولياتها”.

وأكد المتحدث “استعداد الصين للعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق وقفٍ لإطلاق النار في غزة، ودعم الفلسطينيين في استعادة حقوقهم الوطنية المشروعة، وإيجاد حلٍّ عادلٍ وشاملٍ ودائمٍ للمشكلة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام